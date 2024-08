Viúvo de Paulo Gustavo relembra momentos ao lado do ator no Dia dos Pais

Viúvo de Paulo Gustavo faz homenagem ao ator no Dia dos Pais - (crédito: Foto: instagram)

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, prestou uma homenagem ao ator no Dia dos Pais deste domingo (11). Em suas palavras, o dermatologista refletiu sobre a experiência da paternidade, compartilhando fotos de Paulo com os filhos, Gael e Romeu, de 4 anos. Paulo faleceu no ano de 2021, vítima das complicações da Covid-19.

Agradeço, PG, por dividir comigo este sonho e essa situação tão enigmática que atualmente enfrento sozinho, porém nunca deixando de considerar o seu contraponto mesmo que seja apenas imaginado. Eu não teria alcançado este feito significativo na minha vida sem o seu suporte e carinho", expressou-o.

Thales expressou sua gratidão às crianças pelos ensinamentos recebidos. "Agradeço a vocês, meus filhos, por contribuírem para a minha formação como pai, um ser humano que busca sempre evoluir, ensinar e aprender com muito amor e carinho", disse o médico.