Otaviano Costa celebra Dia dos Pais após cirurgia cardíaca: ‘Gosto de sobrevida’

O Dia dos Pais deste ano tem um significado especial para o ator e apresentador Otaviano Costa, que, aos 51 anos, comemora a data ao lado das filhas Giulia (25) e Olívia (13), e da esposa, a atriz Flávia Alessandra (50). Em julho, Otaviano revelou ter passado por uma delicada cirurgia no coração, após ser diagnosticado com um aneurisma na aorta. O procedimento, realizado em junho, trouxe uma nova perspectiva sobre a vida para o artista, que hoje celebra não apenas a paternidade, mas também a superação e a continuidade da vida.

"Estou muito feliz, tudo resolvido na minha vida, mas ainda em reabilitação. Estou celebrando os paizões da família e esse Dia dos Pais com um gosto especial, um gosto de sobrevida. Sou muito grato a Deus por poder passar mais um domingo ao lado da minha família, com boas risadas, comida, bebida e a companhia de amigos queridos. Talvez tenha alguns tons de emoção, mas é uma emoção boa, de gratidão por estarmos juntos", compartilha Otaviano.

O apresentador destaca a tradição familiar de celebrar a vida com leveza e alegria, algo que não será diferente neste Dia dos Pais. "Vamos manter a belíssima tradição da nossa família, que é festejar. Não há uma comemoração nossa que não tenha um tom de festa, de bom humor, leveza, comida, bebida, amigos e pessoas que amamos ao redor da mesa. Qualquer motivo é motivo para estarmos juntos, e este Dia dos Pais não será diferente. Vou me preparar porque será especial", ressalta.

Refletindo sobre a paternidade, Otaviano revela como essa experiência transformou sua vida. "Fui pai sem me preparar na primeira vez, quando me casei com a Flávia e, em menos de quatro meses, ganhei uma filha, a Giulia. Ela me ensinou muito rapidamente os códigos da paternidade, me transformou profundamente. Essa preparação com a Giulia me deu tranquilidade para assumir a Olívia, que nasceu depois, já com mais clareza dos desafios e alegrias que viriam", explica.

Ele ainda acrescenta: "Ter duas filhas incríveis é uma bênção. Elas me transformam todos os dias, porque à medida que elas evoluem, me puxam para essa evolução também. É maravilhoso vê-las crescendo e ajudando a me transformar constantemente."

Para Otaviano Costa, o Dia dos Pais de 2024 não é apenas uma data para celebrar a paternidade, mas também uma oportunidade de agradecer pela vida e pelas bênçãos que a acompanham.