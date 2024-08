Com palestra de Zezé Motta, FeirAfro tem início com sucesso de público

A atriz Zezé Motta foi a responsável por dar o pontapé inicial na FeirAfro, na manhã desta segunda (12), na Esplanada dos Ministérios. O evento, que visa reconhecer e valorizar a contribuição dos negros para a formação da cultura brasileira, contou com a presença de estudantes, influenciadores e autoridades.

O Presidente da Palmares, João Jorge Rodrigues, o Embaixador da República da Zâmbia, Glyne Namulula Michelo e as Representantes do Banco do Brasil, Eva Nascimento de Menezes e Nivia Silveira da Mota participaram da cerimônia de abertura.

Durante 10 dias a Feira contará com uma série de atividades artísticas que valorizam as artes e a cultura negra, incluindo música, teatro, literatura e artes visuais, com destaque para os shows do grupo Clareou, Jah Live, Som de Bob e palestras de Toni Garrido e Rachel Maia. A realização é da Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa (AECEC), com apoio do Ministério da Igualdade Racial.