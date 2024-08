Clareou gravará novo DVD "Atemporal" com participações especiais no Rio de Janeiro

O evento contará com a participação especial de Pagode do Adame, MR Dan, Doce Encontro, Revelação, Suel, Kamisa 10, Diego e Victor Hugo, Manda, além de um convidado especial. A gravação será realizada no Rio Sporting Sunset, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Atualmente, o Clareou é formado por Branco nos vocais, Anderson Mendonça (Buiu) no pandeiro, Fernando (Mellete) no tantan e Juninho de Jesus no banjo. O grupo, criado em 2010, tem ganhado cada vez mais destaque no mercado musical, sendo um sucesso tanto dentro quanto fora das redes sociais.

"Estamos muito animados com a gravação deste DVD. 'Atemporal' reflete a nossa trajetória e a essência do nosso som. Será um projeto especial, repleto de participações incríveis que só vão enriquecer ainda mais o nosso trabalho," comentou Branco, vocalista do Clareou.

A expectativa é alta para este novo projeto, que promete trazer inovação e energia, consolidando ainda mais o Clareou como um dos principais nomes do pagode nacional.