Núbia Oliiver aconselha novos produtores de conteúdo e expõe lado negativo das plataformas adultas: "Não é só dinheiro fácil"

Núbia Oliiver, com sua vasta experiência na mídia e nas plataformas de conteúdos adultos, traz à tona uma série de questões críticas que muitos não consideram ao se aventurar nesse mundo digital. Embora as promessas de grandes ganhos financeiros e a independência profissional sejam atraentes, há aspectos obscuros e desafios substanciais que devem ser considerados.

Ela revela como a sedução do dinheiro fácil mascara as realidades difíceis enfrentadas por muitos criadores de conteúdo.

“O que atrai muitas pessoas são as divulgações de dinheiro fácil e de bônus. As pessoas só não estão contabilizando o ônus, porque tudo na vida tem seu bônus e ônus, não é só dinheiro fácil. Há muita divulgação em cima desses números, como fulana que ganhou 500 mil em um mês, fulano que ganhou 200 mil. E, logicamente, uma ou outra consegue fazer isso, outras não. Essa divulgação faz com que as pessoas acabem migrando e largando suas profissões para essas plataformas de 'dinheiro fácil'.”

A modelo critica a forma como as plataformas de conteúdo adulto são apresentadas, destacando que a promessa de ganhos fáceis pode levar a frustrações e prejuízos. Ela aponta que muitos acabam desapontados ao perceber que alcançar grandes lucros não é tão simples quanto parece.

Além disso, a vulnerabilidade dos criadores em relação à proteção de seus conteúdos é alarmante. Núbia sublinha a lentidão e ineficácia do sistema judicial brasileiro, uma realidade que deixa muitos desprotegidos e expostos.

“Por mais informação que você tenha sobre consentimento explícito, as pessoas não tomam esse tipo de cuidado. A única coisa que temos que lembrar é que, infelizmente, temos uma justiça lenta. Às vezes eficaz, às vezes não. Temos leis que nos protegem, porém, ainda digo que a rede social é terra de muitas pessoas sem o que fazer. Já fui vítima disso, tenho muito conteúdo vazado, porém, meu conteúdo é bem razoável, tipo playboy, não entrego tudo que me pedem.”

Essa crítica ressalta a necessidade de maior conscientização e preparo antes de se engajar nessas plataformas. A proteção do conteúdo e a privacidade são desafios constantes, e a falta de um sistema legal rápido e eficiente agrava ainda mais a situação.

Núbia oferece conselhos práticos para aqueles que ainda desejam seguir esse caminho, mas com uma abordagem cautelosa.

“As práticas hoje para proteger a privacidade é exatamente isso que disse: não entregar. Não podemos contar com uma justiça efetiva nas redes sociais. Estamos num caminho bom, com ótimos advogados e uma lei que nos protege, mas ainda em passos lentos. Tenho um caso desde 2020 de conteúdos vazados que até agora nem parecer eu tenho. Então, você tem que cuidar de si mesma, saber que seu material vai vazar e, se você não liga, ok. Se preocupa em não ter tantas coisas expostas, então, não entregue tantas coisas.”