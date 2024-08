'Te Ver Dançar': Claus e Vanessa lançam clipe de novo single

A dupla Claus e Vanessa tem feito cada vez mais sucesso, e agora com o lançamento do clipe 'Te Ver Dançar'. Trata-se de uma produção que nasceu de uma mistura poética com referências latinas. Juntos, eles conseguiram embalar na canção com energia dançante, e que pode cativar qualquer pessoa.

Gravado em um espaço cultural em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a produção é dirigida por Raí Benetti e conta com produção executiva de Diego Gimenez. Além de ‘Te Ver Dançar’, o duo também conta com outras produções de destaque como ‘Medo de Amar‘, ‘Amor Se Você For Embora‘, entre outras.

O clipe da música traz influências latinas e africanas, tendo como inspiração a cantora de origem sul-africana Tyla. Na produção audiovisual, podemos observar cores vibrantes, bailarinos, a dupla em uma química extraordinária, além do ambiente, que casou com todos os objetivos que queriam passar através das imagens.