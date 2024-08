‘Princesa Adormecida’, com Pietra Quintela, Lívia Silva e Maisa, estreia nesta quinta

O longa faz uma releitura da Bela Adormecida e conta a história de Rosa (Pietra Quintela), uma adolescente como qualquer outra que quer viver com liberdade e ter independência. Mas, ao completar 15 anos, ela descobre ser uma princesa de um país distante e, por isso, sua vida pode estar em perigo.

Pietra Quintela conta o que Rosa representa em sua carreira. “Pra mim estar vivendo meu primeiro papel como protagonista é uma honra. Eu fiquei muito feliz quando me chamaram e é uma personagem com a qual me encantei desde o primeiro momento. Além da história girar em torno da minha personagem, ela já é conhecida no mundo dos livros, já existe uma expectativa sobre ela, então foi um grande desafio, e foi um prazer enfrentá-lo. E acho que o resultado ficou maravilhoso, é um filme pra família inteira. Tem um pouco de tudo, você vai chorar, rir, sentir medo, vai ficar encantado com o romance. Então espero todo mundo nos cinemas, vamos lotar as salas, especialmente na primeira semana que é a mais importante!”

"É um orgulho para a Panorâmica dar o primeiro papel de protagonista a Pietra, uma atriz jovem, sensível e potente, que tem um futuro brilhante pela frente. Esse é o nosso quarto filme adaptado de obras de Paula Pimenta, e nossa meta é adaptar todos os livros dela nos próximos anos", diz Rodrigo Montenegro, produtor e supervisor artístico do filme.

Na releitura de Bela Adormecida, a autora Paula Pimenta criou uma trama com mistérios, aventura e muita emoção, trazendo o clássico conto popularizado pelos irmãos Grimm para o universo atual e moderno das adolescentes. Não há espaço para príncipes montados em cavalos brancos, magia, amizade com passarinhos ou cantoria pela floresta. Rosa frequenta a escola, possui uma melhor amiga inseparável (Lívia Silva), quer cuidar do próprio destino e não aceitar ser protegida. E, em vez de uma bruxa, há uma mulher perigosa, enciumada e invejosa, que é uma mestra dos disfarces e atende pelo nome de Marie. Saem as fadas, e entram os três tios Florindo (Aramis Trindade), Fausto (Claudio Mendes) e Petrônio (René Stern), que criam Rosa em segredo, no Brasil. Ju Knust e Leopoldo Rodriguez interpretam os pais da princesa que abrem mão de criá-la para protegê-la, e Guilherme Cabral dá vida ao crush de Rosa. Já Ju Colombo e Patrícia França são a madre superiora e a professora da escola, respectivamente.

“Estou muito emocionada com a estreia porque apesar de ser meu quarto livro que vira filme, a emoção é a mesma, ao ver aqueles personagens que criei nas telas, ganhando o coração de tanta gente! O elenco está maravilhoso, a direção foi fantástica, a produção foi feita com muito carinho, então eu acho que meus leitores vão amar ver a história nos cinemas”, conta a escritora Paula Pimenta, que acompanhou de perto várias etapas do processo de realização do longa, e faz uma participação especial como uma convidada da nobreza no Baile real.

Maisa volta a interpretar a DJ Cinderela, a mesma personagem protagonista de “Cinderela Pop”, longa que levou cerca de 500 mil espectadores aos cinemas, e que foi o primeiro longa da série de livros “Princesas Modernas” a ser adaptado para a tela grande. Em “Princesa Adormecida”, a DJ Cinderela já tem uma carreira reconhecida na música eletrônica e vive um encontro inusitado com Rosa.

Com direção de Claudio Boeckel (“Gaby Estrella – O Filme” e “As Aventuras de Poliana – O Filme”), o longa é uma produção da Panorâmica, em coprodução com a Warner Bros. Pictures e distribuição da Manequim Filmes. A distribuição do filme tem o apoio do Governo Federal, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, da ANCINE, FSA e BRDE. “Princesa Adormecida” estreia dia 15 de agosto nos cinemas de todo Brasil, e é uma codistribuição com a Riofilme.