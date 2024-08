GORDO estreia novo álbum e garante: 'Projeto mais emocional da carreira'

A espera dos fãs finalmente chegou ao fim. Depois de emplacar sucessos solo, chegou a vez de Diamanté Anthony Blackmon, o GORDO, lançar seu primeiro álbum, intitulado de ‘DIAMANTE’.

Segundo o DJ, o material foi preparado especialmente há cinco anos e é o mais emocional que trabalhou em toda sua carreira.

“É o projeto mais emocional no qual trabalhei na minha vida. Ele conta com trabalhos de artistas que admiro e que me inspiram, alguns que conheço há anos e outros que conheci mais recentemente”, afirma o artista.

‘DIAMANTE’, que referencia o nome do artista, celebra a jornada do DJ em busca da liberdade, relembrando a trajetória de anos que o consolidaram como ‘Carnage’, seu antigo nome artístico, até conquistar o mundo sob batismo de GORDO. Além disso, o projeto é dedicado à família, amigos e entes queridos de Blackmon.

Como ‘Carnage’, o artista guatemalteco fez sucesso produzindo faixas como ‘Bricks’, com Migos, ‘I Like Tuh’, com ILoveMakonnen, e ‘Learn How to Watch’, com Mac Miller e MadeinTYO. No período, Blackmon mostrou versatilidade e alcançou os mais diversos cenários, se provando como um curador de classe mundial capaz de mapear talentos.

Desde que se lançou como GORDO, ele já soma uma indicação ao Grammy, liderança da parada de Produtores da Billboard Hot 100, coroação como top 1 DJ hispânico do mundo pela DJ Mag, lançamentos com artistas renomados como Maluma, Nicki Nicole e Adriatique, e produções para nomes como Nicki Minaj e Drake, seu amigo de longa data.

Conhecido por misturar gêneros de forma única e romper barreiras musicais, o DJ promete um encontro criativo em ‘DIAMANTE’, que pode quebrar padrões e estabelecer uma nova tendência na música eletrônica.

“Este álbum incorpora todos os meus gostos e personalidades diferentes, desde o que eu escuto, até o que toco ao vivo, quem eu sou como artista, mas, mais importante, quem Diamante é. É o meu trabalho mais pessoal até hoje e vem de um lugar de amor e autenticidade”, disse.

“A maior parte da produção do álbum foi feita em casa, no Havaí. Eu produzia até às 18h, depois fazia uma pausa, sentava na minha varanda e assistia ao pôr do sol enquanto ouvia o álbum e absorvia tudo. É um álbum que você pode ouvir em casa e em uma rave às 5 da manhã; pode ser o ponto alto da sua noite ou o alívio perfeito após um longo dia. Mal posso esperar para mostrar a vocês o que venho trabalhando”, completa.

A obra conta com 15 faixas e colaboradores dos mais diversos espectros musicais, prometendo unir amantes de todos os tipos de música. Ela já pode ser ouvida nas principais plataformas de streaming.