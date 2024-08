Sensitiva previu morte de Silvio Santos ao vivo no SBT 

Nesta segunda-feira (12), a renomada vidente Chaline, conhecida por suas previsões sobre celebridades, fez uma participação no programa Chega Mais que deixou muitos perplexos. Durante sua aparição ao vivo no SBT, a sensitiva fez uma previsão preocupante sobre a morte de um famoso comunicador, algo que poderia ter um impacto profundo no Brasil.

Com a saúde de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do país, até então internado em estado delicado há 11 dias, Chaline fez uma declaração que gerou grande alvoroço. Ela mencionou que uma perda significativa deveria ocorrer nas próximas semanas, uma perda que, segundo ela, seria de uma magnitude sem precedentes para o país.

Chaline, que já ganhou notoriedade por suas previsões, incluindo a previsão do trágico acidente aéreo envolvendo a Voepass em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (9), foi convidada pelo programa para compartilhar suas novas previsões.

Além de antecipar a possibilidade de outro acidente aéreo ainda em 2024, a vidente alertou sobre a iminente morte de um "homem mais velho" e "famoso comunicador", que segundo ela, será um evento de grande impacto para as notícias nos próximos dias.

"Eu vejo a morte de um homem, em breve. Alguém que tem uma grande presença na comunicação, um verdadeiro ícone, cuja partida provocará um luto significativo no Brasil. As pessoas irão se lembrar dele com nostalgia e tristeza, como se o ciclo dele tivesse se encerrado. Esse evento certamente não trará boas notícias," afirmou Chaline.

A previsão gerou um clima de tensão e especulação entre os telespectadores e nas redes sociais, deixando muitos ansiosos para ver se a profecia da vidente se concretiza.