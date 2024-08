SBT ignora morte de Silvio Santos e ocupa programação com desenho animado

Logo após a confirmação da morte de Silvio Santos na manhã deste sábado (17), os principais canais de TV aberta dedicaram sua programação para cobrir o falecimento do apresentador. Curiosamente, o próprio SBT, a emissora fundada por Silvio Santos, ignorou a notícia e continuou com sua programação habitual, exibindo uma maratona de "Scooby-Doo" no "Sábado Animado" em vez de fazer a cobertura jornalística.

Poucos minutos após o anúncio, o jornalismo da Globo interrompeu o "É de Casa" para começar a cobertura da notícia. No "Jornal Hoje", Zileide Silva e outros repórteres passaram a trazer informações sobre o falecimento, com cobertura ao vivo em frente ao Hospital Albert Einstein, onde Silvio estava internado.

A Record também priorizou a cobertura e exibiu entrevistas com pessoas próximas a Silvio Santos, além de reportagens detalhadas sobre o evento. A Band, por sua vez, interrompeu sua programação para transmitir a cobertura simultânea da Band News.

Foi somente após 1h30 da confirmação da morte do apresentador que o SBT começou a abordar a notícia em suas redes sociais e, posteriormente, na televisão. A emissora também prestou uma homenagem a Silvio Santos com um vídeo destacando momentos marcantes de sua trajetória na TV.