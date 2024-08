Entenda o legado e por que o apresentador Silvio Santos não terá velório

O apresentador e empresário Silvio Santos não terá um velório aberto ao publico ou cerimônia fechada antes do sepultamento. O pedido para que não haja nenhum evento envolvendo sua morte partiu do próprio apresentador.

A informação foi divulgada em carta pela família Abravanel na emissora SBT. O motivo da programação matinal não ter sido interrompida após o anúncio da morte também partiu de outro pedido do próprio apresentador, de que não houvesse obituário produzido enquanto estivesse em vida.

Em nota, a família Abravanel destacou o desejo de Silvio Santos de ser celebrado em vida e que sua morte não fosse explorada como um evento com ampla cobertura no canal. Ainda em vida, o apresentador expressou o desejo de ser levado ao cemitério particular e sepultado diretamente.

Silvio Santos será enterrado em um cemitério próprio, localizado em uma propriedade particular da sua família.

Morte de Silvio Santos é também o fim de uma era na TV brasileira

Senor Abravanel, o Silvio Santos, faleceu aos 93 anos, encerrando uma era que ele próprio criou e dominou por décadas na televisão brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, Rio de Janeiro, o jovem camelô se converteu no maior comunicador de massas brasileiro.

Apesar de suas falhas e declarações e escolhas questionáveis, Silvio Santos transcendeu o homem Senor Abravanel. Se tornou um símbolo de uma era, de uma televisão construída em torno de seu carisma inigualável. Sua morte deixa um vazio difícil de ser preenchido.

Direto, espontâneo e carismático, Silvio Santos redefiniu o conceito de programas de auditório e a relação entre apresentador e público. Em 1963, estreou o “Programa Silvio Santos”, já com o icônico microfone sobre o peito. Duas décadas depois, em 1981, fundou o SBT, consolidando-se como um dos mais longevos e pioneiros comunicadores do país.

Silvio era, ele próprio, a atração principal. Suas piadas e bordões, os aviõezinhos de dinheiro e seu carisma mantiveram o público cativo por gerações. Ele tentou, ao longo dos anos, criar sucessores, como Gugu Liberato e Celso Portiolli, mas não conseguiu forjar uma verdadeira continuidade.

Silvio fez do SBT um reflexo do país: uma mistura de caos e alegria que, apesar das crises de audiência, manteve-se querida e popular. A emissora ficou conhecida por sua programação eclética, misturando desde Chaves e novelas mexicanas até reality shows como Casa dos Artistas. Silvio não hesitava em mudar regras ou reprisar sucessos para manter a audiência, sempre com uma honestidade desarmante com o público. As famosas “grades voadoras”, onde programas mudavam de horário sem aviso prévio, eram um exemplo de seu estilo de gestão imprevisível.

Em matéria de política, Silvio Santos repetia que sua intuição era correta em cerca de 95% das vezes. Uma das exceções mais notáveis veio no palco do Programa Silvio Santos após as eleições de 2018, quando previu que Bolsonaro governaria por dois mandatos consecutivos, sendo sucedido por Sérgio Moro. Ledo engano.

Silvio Santos não apenas se destacou na TV, mas a redefiniu. Sua trajetória, cheia de altos e baixos, é digna dos melhores roteiros. Por décadas, ele foi mais que um apresentador – era um membro querido da família brasileira, trazendo alegria e leveza para milhões de lares.

Seu falecimento de Silvio Santos marca o fim de uma era dourada que ele dominou sozinho, deixando um legado indelével na cultura e na mídia brasileira. Silvio Santos não será apenas lembrado, mas celebrado como o homem que personificou e transformou a televisão no Brasil.