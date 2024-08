Gretchen chora ao falar de Silvio Santos: 'Se sou a Gretchen é por causa dele' 

Gretchen não conteve a emoção ao falar de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos e foi enterrado neste domingo (18). A cantora conversou com Celso Portiolli ao vivo, no especial sobre o apresentador exibido no SBT, e lembrou que conheceu o ícone da televisão aos 19 anos, quando começou. "Se sou a Gretchen é por causa dele", desabafou.

"Ontem, quando ouvi que ele tinha morrido, achei que era fake, mas comecei a ver as notícias e fiquei em choque. Minha filha de 14 anos não tem idade para conhecer a história do Silvio, e ela entrou desesperada, dizendo: 'Mãe, disseram que o Silvio Santos morreu, mas ele não era imortal?'. Se ela, uma menina de 14 anos, ficou chocada, imagina eu, que comecei minha carreira com ele?", contou.

Gretchen disse que Silvio sempre a acolheu bem e deu conselhos que ela carregou para a vida. "Ele dizia: 'Você tem que cuidar do seu futuro, porque tudo isso vai passar.' Ontem vi a Eliana falando que o Silvio era um pai, e era mesmo", afirmou. "O mesmo modo que ele tratava as filhas dele era como ele tratava todo mundo de quem ele gostava", frisou.

A cantora contou ainda que deu um conselho para Silvio quando o apresentador fez uma blefaroplastia e ela sugeriu que o resultado não tinha ficado bom. Gretchen também afirmou que Celso tinha um lugar especial no coração de Silvio Santos. “Sei como está difícil para você fazer esse programa. Você foi o filho homem que ele (Silvio) não teve", garantiu.