Buteco anuncia João Bosco e Vinícius como atração em Brasília

O cantor Gusttavo Lima anunciou a segunda atração da turnê "Buteco Despedida ", que chega à Brasília em 12 de outubro, no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. A dupla João Bosco e Vinícius sobem ao palco da última edição do projeto na capital federal com a apresentação do anfitrião da festa e a dupla Hugo e Guilherme.

O evento que sempre é sucesso absoluto por onde passa, promete uma despedida histórica, para encerrar com chave de ouro essa trajetória. Gusttavo Lima promete uma despedida digna do nome Buteco, com um show que terá início definido, mas sem hora para terminar. "Com muita emoção e lembranças que todos vão guardar pra sempre", afirma o cantor

Ingressos à venda

Os ingressos para a despedida do Buteco em Brasília já estão a venda exclusivamente pelo BaladaApp.