Brasília recebe a 2ª etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross 2024 com entrada gratuita

O Campeonato Brasiliense de Motocross retorna para sua 2ª etapa em 2024, trazendo três dias de pura adrenalina, emoção e manobras radicais. O evento acontece na Pista de Motocross do Guará II entre os dias 23 a 25 de agosto com entrada gratuita. Realizado pela Federação de Motociclismo do Distrito Federal e apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF.

O evento que se consolidou como uma das principais competições de motocross da região, reunirá pilotos de alto nível do Distrito

Federal e entorno, competindo em 13 categorias distintas, desde iniciantes até os mais experientes. A Premiação total será no valor de R$ 23.000,00 em prêmios,distribuídos entre os vencedores das diversas categorias.

O evento também é pensado para proporcionar um ambiente agradável para toda a família, com áreas verdes liberadas, espaço para piqueniques, e uma vila gastronômica de food trucks com diversas opções para todos os gostos.

“É com grande entusiasmo que anunciamos a próxima etapa do Campeonato brasiliense de Motocross. Este evento promete ser mais uma emocionante disputa, onde os melhores pilotos do Brasil todo se enfrentarão em busca de pontos cruciais na competição” destaca Wendell Vaz, presidente da Federação de Motociclismo do Distrito Federal, organizador do evento.