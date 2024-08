Após sucesso com Luan Pereira, João Pedro e Fellipe lançam novo EP de ‘Arruaça’

A dupla João Pedro e Fellipe lança o segundo EP do DVD “Arruaça” após sucesso com Luan Pereira. Este novo EP trará duas faixas inéditas: “Além de Você” e um medley das músicas “Tá Faltando Amor/ Te Cuida Coração/ Amor Pra Recomeçar”. Outras duas faixas, já disponíveis, completam a tracklist.

O novo EP chega na esteira do sucesso de “Gravidade”, lançada na primeira parte de “Arruaça”. A faixa integra o DVD gravado em Goiânia, e traz a participação de Luan Pereira, atualmente em #1 no Billboard Brasil Artistas 25, que rankeia os artistas mais ouvidos no país. Após o sucesso da música, com 8,5 milhões de views só no YouTube, a dupla excursiona pelo Brasil.

De Goiânia, a meca do sertanejo, João Pedro e Fellipe foram descobertos por meio dos vídeos que gravavam despretensiosamente em casa. A música “Coração de Isca” viralizou no YouTube, alavancando a carreira dos irmãos, de 18 e 23 anos.

O primeiro álbum da dupla, o intimista “Resenha Particular”, traz covers e medleys de músicas qque marcaram uma geração de fãs do sertanejo. Rapidamente, alcançaram 300 mil seguidores do Instagram.

Com mais de meio milhão de ouvintes mensais e mais de 14 milhões de visualizações no YouTube, João Pedro e Fellipe se consolidaram como uma das grandes promessas do mercado sertanejo. Atualmente, trabalham a música “Pega Eu”.

O próximo single, o romântico “Além de Você”, é uma composição de Fellipe em parceria com outros cinco compositores. Já o medley “Tá Faltando Amor/ Te Cuida Coração/ Amor Pra Recomeçar” explora temas como amor e superação.