DJ Carol Favaro curte férias no Brasil com famosos e distribui dólares em balada

DJ Carol Favaro, reconhecida como um dos maiores nomes das noites de Orlando, na Flórida, está aproveitando seu período de férias para visitar o Brasil. Durante a viagem, a DJ fez questão de reencontrar as amigas Deolane, Dayanne e Daniele Bezerra. "Sempre que essa família linda vai para Orlando estamos juntas e não poderia ser diferente na viagem de férias ao Brasil. É sempre um encontro muito bom, uma família incrível com pessoas que a gente faz questão de estar perto," comentou Carol sobre a reunião com as irmãs Bezerra.

Na madrugada desta semana, a DJ aproveitou para curtir a noite paulistana em grande estilo, acompanhada do influenciador Hilton Barros. Em um gesto animado e generoso, Carol distribuiu milhares de dólares diretamente de seu camarote para o público da casa, mostrando que sabe como fazer uma festa inesquecível.

Além dos encontros com amigos, a DJ também tem compromissos profissionais durante sua passagem pelo Brasil. Carol revelou que ainda essa semana tem um encontro marcado com o DJ e produtor Batata para discutir um novo projeto musical. "Aproveitei essa viagem pra visitar meu amigo Batata e ainda falar de nosso novo feat," contou a DJ, antecipando que novidades podem estar a caminho para os fãs da música eletrônica.