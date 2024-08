Thiago Aquino anuncia Manu Bahtidão como primeira participação de DVD grandioso na favela Paraisópolis

O fenômeno do arrocha, Thiago Aquino, realiza no dia 4 de novembro a gravação do seu novo DVD na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, e anunciou nesta quarta-feira (21) a primeira convidada especial do projeto: Manu Bahtidão, cantora alagoana que desponta no forró com sucessos como “Torre Eiffel” e “Daqui pra Sempre”

O DVD “Hoje é dia de Favela”, promete ser um marco na carreira de Thiago, tendo como palco a comunidade de Paraisópolis em meio às celebrações do Dia da Favela. Com a parceria do Projeto Legado Paraisópolis, importante Hub de negócios e empreendedorismo, e da Agência InHaus, especializada em entretenimento e Live Marketing, o audiovisual representa uma homenagem ao povo batalhador e sonhador da favela, em sua grande maioria nordestinos.

Somando mais 200 toneladas de equipamentos, a estrutura que está sendo preparada promete ser a maior já feita em uma comunidade, com direito a um palco principal e um segundo palco 360º. Para fora dos limites da arena de futebol, os mais de 100 mil habitantes da comunidade poderão curtir o espetáculo em telões de transmissão espalhados por toda a comunidade.

Com 29 anos, Thiago Aquino acumula mais de um bilhão e meio de reproduções nas plataformas de áudio e marca sua presença nos principais eventos e festivais do Nordeste, atualmente expandindo seus horizontes para novas regiões como o Sudeste.