Seguindo o legado do padrinho Mr.Catra, MC Delux anuncia sexta turnê pela Europa

Nascido em Queimados, Rio de Janeiro, e afilhado de Mr. Catra, Delux conquistou o público com hits como “Deu Meia Noite Eu Sumi”, “Eu Bem Que Te Avisei”, “Liga O Flash do Celular”, “Orquestra Maldita”, “Se Você Não Quer Passa a Vez”, acumulando 11 milhões de ouvintes mensais.

A turnê, que passará por países como Portugal, Suíça, França e Bélgica, inclui shows em locais renomados como Lust Lisboa e Mamamia Fafe. Em Portugal, Delux também participará do evento Jogo dos Famosos, onde promete uma apresentação especial em homenagem a Ronaldinho Gaúcho.

“Estou muito feliz por esse momento, só tenho a agradecer. Vou conhecer alguns países que ainda não tinha visitado, e confesso que isso é motivo de muita felicidade para mim. Estou levando na bagagem meu sonho de menino, que sempre foi levar meu funk, minha música, para o mundo,” comenta Delux. “Desta vez, será um show diferente, com muita entrega. É sempre bom fazer o que se ama.”

Delux também reflete sobre a importância de persistir nos sonhos e se manter relevante: “Muitas vezes, é bom chegar, mas difícil é se manter. Fiz a primeira turnê na Europa, e agora estou indo pela sexta vez. Isso se chama se manter, o que é o mais difícil. Muitas vezes, você vai uma vez e não volta, mas estou indo pela sexta vez, já fechando uma sétima turnê para o ano que vem. E isso eu tenho que agradecer ao público europeu, que sempre me acolheu e abraçou meu trabalho.”

MC Delux segue o legado de seu pai, levando alegria através da música para os quatro cantos do mundo. “Estou preparado e capacitado para levar o melhor show para o meu público europeu, que está me esperando com ansiedade. Vamos que vamos!”