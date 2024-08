Caetano Veloso no funk: Davi Kneip e cantor vão lançar MTG do sucesso "Sozinho" - (crédito: Reprodução Internet )

O MTG, forma abreviada de “montagem", começou em Belo Horizonte e se espalhou pelo Brasil, estando nas listas das músicas mais tocadas no streaming do país. Um dos precursores do MTG, Davi Kneip anunciou a versão do clássico "Sozinho", de Caetano Veloso.

O DJ e cantor publicou a novidade nos seus Stories no Instagram, nesta quarta-feira (21), e Paula Lavigne, esposa de Caetano, repostou o anúncio.

Obrigado pela oportunidade Paula Lavigne por conta de um projeto incrível com Caetano Veloso. Em seguida, o mineiro falou um pouco sobre o single. "Rapaziada, vocês não estão entendendo. Fiz uma versão da música da Alcione, autorizada pela Alcione, e estou fazendo do Caetano, autorizada pelo Caetano.

O single ainda não tem data de lançamento. No início de agosto, ao lado de Kelner, Davi lançou o MTG do fenômeno “Você Me Vira A Cabeça”.