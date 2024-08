Morte de Nahim tem reviravolta após descoberta de substância ilícita

A causa da morte do ex-reality Nahim foi revelada, nesta quinta-feira (22), e chocou o público. De acordo com o laudo médico, Nahim sofreu uma intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano, concluiu o exame necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

O cantor foi encontrado morto no dia 13 de junho em sua residência na mesma cidade. Segundo a perícia, Nahim pode ter perdido a consciência ou até mesmo tido uma morte súbita por causa da cocaína, sofrendo, por um desses motivos, a queda que resultou no traumatismo craniano.

Além disso, de acordo com os peritos, não se pode excluir a fratura no crânio como causa direta da morte do artista ou que possa ter contribuído para isso. Segundo o IML, o exame toxicológico também encontrou remédios sedativos no organismo de Nahim. Contudo, eles não teriam efeito direto na sua morte.

Na ocasião, a Polícia Civil deve enviar o relatório final para o Ministério Público, que poderá solicitar o arquivamento do inquérito, considerando a morte acidental.

Nahim, que fez sucesso nos anos 1980 com hits como "Dá Coração" e "Coração de Melão", morava sozinho e foi encontrado sem vida por funcionários de uma empresa de telefonia. A residência não apresentava sinais de invasão ou roubo.