Influenciadora Luciane Vaz relata extravio de mala pela British Airways

A influenciadora digital Luciane Vaz compartilhou, recentemente, uma experiência frustrante que teve com a linha aérea British Airways durante suas férias: o extravio de uma das malas da família. O fato resultou em transtornos significativos.

Luciane, junto com sua família, partiu de Miami para a Itália, fazendo uma parada em Londres. No aeroporto de Londres, foram solicitados a despachar as malas de mão, pois o compartimento do avião estaria supostamente cheio. Contudo, a influenciadora contestou, declarando que o compartimento não estava cheio.

"Despachamos as 4 malas, e uma delas, a do meu marido, nunca chegou ao destino em Milão", destaca.

A situação começou a se agravar quando a família fez várias visitas ao aeroporto de Milão, na esperança de encontrar a mala. "Seguiam dizendo que estaria no próximo voo," relata Luciane. A perda de tempo os obrigou a adquirir roupas, calçados e acessórios às pressas.

Além disso, ao visitar a seção de achados e perdidos, Luciane observou numerosas malas aguardando para serem entregues aos seus respectivos donos. A British Airways informou que a mala seria enviada para Roma, um dos próximos destinos na viagem da influenciadora. "Perdemos horas em busca da mala em Roma dias depois e nada", lamenta Luciane.

Até o momento, 25 dias se passaram desde o extravio da mala. Luciane continua tentando recuperar o prejuízo e relata que a única comunicação que tem tido é pelo website da companhia aérea. A plataforma informa que a mala foi encontrada e está localizada em Milão, mas não oferece a opção de entrega na residência de Luciane, uma vez que a influenciadora já retornou de suas férias.

O caso de Luciane Vaz serve como um alerta para viajantes sobre os possíveis contratempos com o despacho de bagagens e a importância de estar preparado para tais eventualidades. A British Airways ainda não se pronunciou sobre o caso específico da influenciadora.

Luciane Vaz continua aguardando uma resolução satisfatória para o extravio da mala, enquanto compartilha suas frustrações com seus seguidores, alertando-os sobre os desafios que enfrentou durante suas férias.