Vivi Fernandez se casa no civil em São Paulo

A cerimônia religiosa será realizada na capela de Riviera, um dos locais mais icônicos da região, refletindo o desejo de um casamento tradicional. Após a troca de alianças, os noivos e seus convidados seguirão para uma festa pé na areia em um salão de festas renomado na região. "Será uma celebração mais intimista, com a presença apenas de amigos próximos e alguns convidados famosos", revelou Vivi.



Vivi Fernandez destacou que tanto o vestido quanto o traje do noivo já estão prontos, e os dois planejam trocar de look para curtir a festa. "Teremos um momento especial na capela e depois uma roupa mais descontraída para aproveitar a festa com nossos amigos", comentou.

O casal se conheceu no Carnaval, em Riviera. "Eu morava lá e sempre ouvi dizer que amor de Carnaval não sobe a serra, mas o nosso subiu", brincou Vivi, revelando a curiosidade sobre o início de sua história de amor.

A relação evoluiu rapidamente, e Vivi foi pedida em casamento em Curaçao, onde o casal também já realizou a lua de mel. A escolha foi estratégica, pois logo após o pedido, Vivi participou do reality show "A Grande Conquista", da Record TV.

Vivi Fernandez não esconde a felicidade em viver esse momento tão especial. "Estou vivendo o meu conto de fadas! Disse pra minha mãe, um dia vou me casar nesta capela... E aconteceu! Tudo muito intenso! Duas pessoas maduras, vividas e com urgência de viver! Momento ímpar!! Encontrei minha versão masculina! Alma gêmea!", declarou emocionada.

Seu marido, Marcelo Toledo, compartilha do mesmo sentimento. "Estamos vivendo o melhor momento de nossas vidas e resolvemos vivê-lo juntos, compartilhando tudo e multiplicando nossa felicidade", disse ele.