Erika Schneider arrasa em fotos em cenário deslumbrante na Argentina

A empresária e modelo foi para o País para fotografar para sua collab com a DLK Modas. Ela posou em cenários como Quebrada de Las Flechas, Garganta Del Diablo, entre outros.

Nas redes sociais, a ex-Fazenda escreveu: "Gratidão imensa por ter estrelado a campanha da minha collab com a @dlkmodas no deserto de Salta, Argentina! Agradeço a Deus por essa oportunidade incrível, à equipe da DLK por acreditar no meu trabalho e a todos os profissionais envolvidos que tornaram esse projeto possível. Juntos, criamos algo único! Aguardem que essa coleção está a maissss linda de todas!"