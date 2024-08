Lauana Prado estreia a turnê "Transcende’’, com show especial em São Paulo

São Paulo mais uma vez será palco da grandiosidade de Lauana Prado. Cantando com irreverência e personalidade, Lauana realiza o sonho de apresentar o maior espetáculo de toda sua carreira. O audiovisual “Lauana Prado — Transcende Ao Vivo no Ibirapuera Vol. 01” foi disponibilizado nas plataformas digitais em agosto e surpreendendo os fãs, a cantora e compositora anuncia sua nova turnê, “Transcende”, com repertório repaginado, trazendo as faixas do projeto e muitas novidades. O primeiro show acontece na capital paulista, no Centro de Tradições Nordestinas, nesta sexta, dia 23 de agosto.

Para abrir o show, o CTN recebe o cantor de arrocha Kart Love, parceiro de Lauana na música ‘Beija Não’, que é sucesso em todas as plataformas de áudio. O single faz parte da primeira parte do projeto do cantor - “Pelos Bares do Brasil” - que vai passar por diversas cidades do país e irá reunir artistas relevantes ao lado do cantor em cada uma das paradas.

Nessa nova fase, os fãs de Lauana podem esperar por um repertório que já é sucesso com músicas como “Sombra Desconhecida”, que atualmente ocupa a #24 posição no Top 50 Spotify Brasil, e “Vou Aonde Tiver”, faixa de destaque no lançamento do Vol. 01, estarão presentes nessa nova turnê, que será composta também por outros grandes hits da cantora e releituras de grandes clássicos da música sertaneja.

“Estou muito feliz por iniciar mais uma fase da minha carreira. Esse projeto se tornou um marco na minha vida, uma grande celebração de tudo o que construí ao longo desses 17 anos e dos sonhos que estou realizando agora como artista. Estou muito animada para estrear essa turnê com esse novo repertório que escolhi com muito carinho. Tenho certeza de que o público vai curtir muito”, comenta a cantora.

Kart levará para o público seus maiores sucessos. Além de ‘Beija Não’, ele vai cantar ‘1900 e Minha Ex’ (feat Nadson O Ferinha) e ‘Passa O Coração’ (feat Heitor Costa). Os ingressos estão disponíveis no site Ticket 360.