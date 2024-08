Com entrada gratuita, 32ª Expoabra terá shows de Maiara e Maraisa, Edson e Hudson e muito mais

Brasília será palco da 32ª Expoabra entre os dias 5 a 8 de setembro. Com estrutura montada no Parque de Exposições da Granja do Torto, a Expoabra 2024 promete promover uma série de atrações imperdíveis, consolidando-se como um dos maiores eventos agropecuários do estado.

Este ano, o evento contará com a presença de grandes nomes da música sertaneja, com uma programação diversificada e atrações para toda a família, o evento é uma oportunidade única de celebrar a tradição e inovação em um só lugar.



Com realização da Associação Amigos do Futuro e apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, a Expoabra reunira o melhor do agronegócio em um ambiente que também valoriza o turismo rural, a cultura sertaneja e o lazer. Serão quatro dias de intensa programação, incluindo shows de artistas renomados, exposições agropecuárias, palestras sobre inovações no setor, além de atrações especiais para todas as idades.