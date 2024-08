Fátima Montenegro retorna às telas em participação especial e cena hilária de "Família É Tudo"

A atriz Fátima Montenegro, conhecida por seu talento e sua representatividade como atriz autista, retorna às novelas com uma participação especial marcante em "Família É Tudo". A performance cômica e hilária ao lado de Rafa Kalimann, que interpreta a vilã Jéssica, trouxe um dos momentos mais memoráveis da teledramaturgia recente. As cenas, gravadas na última segunda-feira à noite em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro, foram recheadas de humor e já prometem deixar uma



Em "Família É Tudo", Jéssica, vivida por Rafa Kalimann, enfrenta uma reviravolta inesperada. A vila é vítima de um plano astucioso arquitetado por Electra, personagem de Juliana Paiva. Durante uma cena que promete ser icônica, Jéssica é flagrada em uma loja de luxo com itens roubados, culminando em sua prisão. A sequência, que remete à famosa frase "Eu sou rica!" Imortalizada por Carolina Ferraz em “Beleza Pura” (2008), promete repetir o impacto com uma nova geração de telespectadores.

A participação de Fátima Montenegro, que interpreta a segurança responsável pela prisão de Jéssica, é o ponto alto dessa trama. Fátima, que retorna às telas após uma pausa, dá vida à personagem com um timing cômico impecável. Suas cenas ao lado de Rafa Kalimann foram gravadas em clima de descontração e renderam muitas gargalhadas no set, segundo a própria Fátima

Fátima Montenegro, que também é diretora artística e pedagógica da Monty Nipper Filmes, esteve afastada da televisão desde sua última participação como Elvira em "Tempo de Amar", novela de Alcides Nogueira. Durante esse período, Fátima dedicou-se à maternidade, acompanhando de perto o desenvolvimento de seu filho Gabriel Montenegro, um jovem mágico e especialista em ilusionismo, que ministra cursos de efeitos especiais para a equipe oficial da Rede Globo. Além disso, Fátima se levou das telas para vivenciar novamente a maternidade com o nascimento de sua segunda filha, a pequena Alic

Recentemente, Fátima também voltou aos palcos, interpretando dois personagens no espetáculo musical "Emoções da Riley", uma adaptação de "Divertidamente", em cartaz na zona sul do Rio de Janeiro. Sua carreira, marcada pela representação autista, tem sido essencial para trazer mais diversidade à teledramaturgia brasileira.

No episódio crucial de "Família É Tudo", Fátima Montenegro, no papel de uma segurança, realiza a prisão de Jéssica com uma performance que promete ser lembrada por sua intensidade e comicidade. O personagem de Rafa Kalimann, inicialmente em choque, tenta resistir à prisão, mas a atuação firme de Fátima conduz a uma cena de forma brilhante, resultando em um desfecho hilário e inesperável

"Família É Tudo" é escrito por Daniel Ortiz e dirigido por Fred Mayrink. A novela, que tem conquistado o público com suas tramas envolventes, será substituída por "Volta por Cima", de Claudia Souto, autora de sucessos como "Pega Pega" (2017) e "Cara e Coragem" (2022).