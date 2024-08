Lígia Pessotto relembra passagem na Globo: "internet é a nova televisão"

Lígia Pessotto, conhecida por seu trabalho no humorístico Zorra Total e pela interpretação da personagem Dona Biju na Escolinha da Band, passou por uma transição marcante da televisão para o mundo digital.



A trajetória de Lígia na televisão foi marcada por aprendizados profundos, especialmente por ter trabalhado ao lado de Chico Anysio, considerado um dos mestres do humor brasileiro. "A TV foi um grande aprendizado, principalmente por ter trabalhado com o Chico Anysio, que foi uma grande escola. Todos esses trabalhos me deram uma base sólida para o improviso", afirma a artista, que vê essa experiência como fundamental para sua carreira.



Após sua saída da Globo e mudança para São Paulo, Lígia explorou novas vertentes na comunicação, assumindo o papel de repórter na Jovem Pan. No entanto, foi durante a pandemia que ela decidiu dar um novo rumo à sua carreira, criando seu próprio canal de podcast do zero. "Como eu conhecia todos os artistas, entrei de cabeça e fiz tudo sozinha. Hoje, a internet é a nova televisão", destaca, ressaltando a importância do digital no cenário atual.



No universo dos podcasts, Lígia consolidou seu nome com o Novapo, um canal focado em entrevistas e conteúdos sobre o funk. Segundo ela, o maior desafio foi encontrar seu público-alvo. "Antes eu gravava com todo mundo, mas percebi que não estava criando um público fiel. No funk, vi uma oportunidade, pois não havia nenhuma mulher fazendo um podcast nesse nicho. Hoje, sou referência", explica. Sua coragem e pioneirismo em abordar um tema predominantemente masculino deram-lhe uma posição única no mercado.



Entre as várias entrevistas que já realizou, Lígia destaca a conversa com MC Pipokinha como uma das mais impactantes. "Ela falou sobre tudo, sem papas na língua. Um dos cortes dessa entrevista no meu canal já alcançou 6 milhões de visualizações", revela.



Mesmo com o foco atual no podcast, Lígia não descarta a possibilidade de retornar à televisão, especialmente em papéis voltados para o humor ou até mesmo em uma série. "Gostaria sim de voltar à TV, fazer algo no humor ou mesmo alguma série", conclui, deixando em aberto um possível retorno às suas raízes televisivas.

