Sofia Fornazari celebra conquista em "A Caverna Encantada" e revela bastidores da rotina no SBT

A trajetória para conquistar o papel foi intensa e exigiu muita dedicação. "Foi uma jornada longa, de quatro meses de testes, com mais de 5.000 inscritos! Eu participei de um Workday com a Lili Di Giorgio, diretora de elenco do SBT, na Agência Cintra, que me convidou para os testes," conta Sofia. "Na semifinal, ficou definido que eu faria os testes finais para a personagem Flora. Foram quatro etapas, de outubro a dezembro, e finalmente chegamos à final! Três dias antes do Natal, recebi o presente incrível de saber que fui aprovada."

Agora, com a novela já em exibição, Sofia compartilha a alegria de estar no ar e a rotina intensa das gravações. "A rotina é muito legal! Somos uma família! Estamos aprendendo muito com a equipe e diretores incríveis! O SBT é como uma família pra mim, e amo poder compartilhar esse sonho com meus amigos de novela! Claro que tenho minha BFF, Juju Penido, que é com quem eu contraceno diretamente!"

Conciliar a vida escolar com a carreira artística é um desafio que Sofia encara com responsabilidade. "Precisa ter nota boa, ir bem na escola, não pode faltar, senão o SBT deixa a gente de ‘castigo’ rs! Criança que não vai bem na escola, não pode ser atriz! De manhã vou à aula, e assim que saio da escola, o SBT já me busca e me leva direto para as gravações! Lá, eu almoço, passo texto e ficamos das 14h às 20h em estúdio, gravando para poder levar alegria e informação para quem está em casa!"

Mesmo com uma agenda cheia, Sofia é apaixonada pelo que faz e está sempre se dedicando para melhorar. "Eu amo ser atriz e busco sempre estudar para alcançar todos os objetivos e aprender muito! A cada trabalho, aprendo mais e mais!"

Com o sucesso de "A Caverna Encantada", a atriz mirim Sofia Fornazari está conquistando o público e mostrando que a dedicação e o amor pelo trabalho podem levar a grandes realizações desde cedo