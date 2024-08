Maya Massafera surge com loiro misterioso nas redes sociais

A influenciadora Maya Massafera compartilhou um registro íntimo em seu perfil no Instagram, mostrando um homem por trás dela

Nesta sexta-feira, 23, a influenciadora Maya Massafera usou seu perfil no Instagram para compartilhar um registro de um momento íntimo. Nos stories, ela mostrou um homem por trás dela, beijando seu pescoço, enquanto deixava a mostra apenas a testa e os cabelos loiros. Filmando o próprio rosto, com som de risada, a influenciadora dá um sorriso tímida e brinca: “Para! Eu vou te mostrar! Você quer que eu te mostre? Eu vou te expor!”. O vídeo, é claro, despertou a curiosidade dos internautas, que especularam quem poderia ser o novo affair de Massafera.

"Não tive infância, adolescência, nada, porque estava num corpo que não me pertencia. Agora, quero viver tudo em 5 minutos. Já tive pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho. Mas nunca tive um amor de verdade. Quero ter o meu primeiro amor. Parece que eu estou com 15 anos", disparou.

Em seguida, ela falou sobre sua vontade de casar. "Minha libido mudou, né? Nunca tive vontade de me casar, mas agora meus desejos mudaram. Meu maior sonho é colocar um vestido de noiva. Nunca liguei para namorar, mas agora acho que quero", desabafou.

"Vai fazer um ano que eu não beijo na boca. Eu não era a rainha do 'desencalhando' da galera? Agora vou ser a rainha do meu próprio 'desencalhando'. Deixem os nomes de todos os aplicativos. Quem sabe eu não encontro um paquera?", ela detalhou.

"Vocês acreditam que eu conheci um menino no fim de semana? Eu adorei, só acho que não rolou química. Ruim isso, né? Ficou meio estranho, mas quando não é para ser... Homem quando quer, vem atrás. Se ele não insistir é porque não quer. Vão me mandando todos os apps de namoro", iniciou ela.

Na última quarta-feira, 21, Maya Massafera usou seu perfil no Instagram para falar sobre sua vida amorosa. Nos stories, ela contou que está há 1 ano sem beijar na boca, e que agora o seu maior sonho é se casar. A artista ainda pediu dicas de aplicativos de relacionamento para os internautas.

Maya Massafera compartilha vídeo com um boy misterioso e internauta comenta: “É o Thiago Ramos, ex da mãe do Neymar” pic.twitter.com/oaw5NPvtzl