Luan Santana revela que já sabe sexo do primeiro filho: "Muito Feliz"

Luan Santana está vivendo uma nova fase em sua vida com a espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Jade Magalhães. Em rapida entrevista à Band FM, o cantor disse que já sabe o sexo do bebê, mas que não vai revelar por enquanto.

"Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, o momento mais feliz de todos, e fico feliz de poder dividir com todos", disse o sertanejo.

Conforme publicado pelo portal de noticias EGOBrazil, o cantor Luan Santana se apresentou na Festa do Peão de Barretos na madrugada deste sábado (24) e levantou a multidão na arena do peão com o novo trabalho "Ao Vivo na Lua".

Fotos: Eryck Patryck / EGOBrazil