Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo se casam em cerimônia especial durante chá revelação

Zezé Di Camargo surpreendeu Graciele Lacerda durante o chá revelação da primeira filha do casal, Clara, neste domingo (25). Após o anúncio de que esperam uma menina, o cantor organizou um casamento improvisado, pegando Graciele Lacerda de surpresa.

A cerimônia ocorreu no "altar" montado para o chá revelação, onde Zezé chamou as filhas, Wanessa Camargo e Camilla Camargo, a sogra, a mãe, e um casal de amigos para testemunharem o momento. Sob a bênção de um padre, Zezé e Graciele Lacerda trocaram votos de matrimônio, com Zezé oferecendo um buquê à esposa e declarando: "Não vou desistir de você".

O chá revelação de Clara, transmitido ao vivo, começou às 17h e reuniu mais de 40 mil seguidores e fãs do casal. O evento, realizado em São Paulo, teve início mais cedo para receber amigos e familiares.

Graciele Lacerda escolheu uma decoração com o tema de ursinhos, utilizando uma paleta de cores com tons claros de marrom, além de azul e rosa, que simbolizavam a expectativa de ser um menino ou uma menina.

Clara será a terceira menina na família de Zezé e a primeira filha do casal. Zezé já é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo, e Igor Camargo, frutos de seu primeiro casamento com Zilu Godoy. Apenas as filhas estiveram presentes no evento.