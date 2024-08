Gloria Groove troca beijos com o namorado em praia da Bahia

Daniel Garcia, artista intérprete da drag queen Gloria Groove, foi clicado com o namorado, Pedro Luis, na Praia do Forte, na Bahia, neste sábado (24). Apaixonados, os dois trocaram beijos enquanto se refrescavam no mar. Em determinado momento, Gloria Groove também fez caras e bocas ao perceber os flashes dos fotógrafos de plantão no local.

Recentemente, Gloria Groove contou o que deseja para um casamento após 10 anos de relacionamento com o artesão Pedro Luís, com quem já divide o mesmo teto.

"Quero fazer alguma coisa muito legal que a gente não pensou ainda. Mas é engraçado que esse ano está caindo várias festas de casamento, bodas. É o amor cercando, é o ano do Serenata", declarou a artista de 29 anos ao TV Fama, da RedeTV! ao marcar presença na renovação de votos de Péricles e Lidiane Faria.

Foto: Reprodução / Instagram