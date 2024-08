Guitarrista de Bruno Mars conta detalhes de turnê e lembra primeiro show com o cantor: "Um caos"

Mateus Asato é ovacionado no meio da música. Brasileiro e com uma carreira internacional super bem-sucedida, o guitarrista já cantou com grandes nomes gringos, mas atingiu o topo quando foi efetivado como músico de Bruno Mars.

Em entrevista a Mauricio Meirelles, no quadro Achismos, no youtube do apresentador, Mateus contou detalhes de como foi seu primeiro show com Mars e diz que ao lembrar tem até dor d barriga:

“Se eu falar com primeiro show com Bruno eu tenho dor de barriga. Quando fui chamado para tocar com Bruno já falei: eu não sei dançar. O manager falou, relaxa, bruno quer que você toque. Ele me prometeu que mandaria o setlist 40 dias antes. Mandou sete dias antes. Recebi as informações que o show seria em Las Vegas. Eu estava em Los Angeles, o voo é 50 minutos. Em LA estava eu azul e Las Vegas muita chuva. Quando estava indo para o aeroporto o maneger me ligou que o voo estava cancelado. O aeroporto fechou. As seis da tarde eles decidiram que eu e o irmão do Bruno íamos de jato. Foi minha primeira vez de jato para fazer o primeiro show com Bruno Mars. Não tinha ensaiado, passado o som, o equipamento que eu ia tocar era deles. Foi um caos, eu só lembro de chegar na casa de shows e o manager mandar eu ir para o palco direto. Cheguei no palco e banda toda estava me esperando e bateram palma. Inclusive o Bruno. Eu tive menos de uma hora, passamos o show em 20 minutos, pois eu também tinha que fazer a prova de roupa. Estava trêmulo. Na primeira música eles estouram os fogos, eu tomo um susto, achei que era tiroteio. Isso foi em 2019 fiz cinco shows com ele e achei que ele não fosse me chamar nunca mais. Em 2022 voltei de vez. O guitarrista oficial quis sair e disse que o Bruno queria me efetivar”.

Cantar com o maior nome da música da atualidade é uma honra, mas também carrega muita pressão. Os ensaios são longos, mas Mates garante que o chefe é só diversão: “Todo show com Bruno era como estar em uma montanha russa de duas horas, o cara só tem hit. Bruno não tem diretor musical, ele é o diretor musical, ele sabe o que quer. Ensaiávamos 14 horas por dia. Bruno é diversão. Tocar com bruno foi dividir os homens dos guris”.

Casado com a influenciadora digital Maju Trindade, o guitarrista faz graça de como é conhecido no Brasil, apesar de toda sua fama internacional: “No Brasil eu sou mais conhecido como marido da Maju. 90 % do publico feminino me conhece como marido da Maju. Maju tem uma percepção musical fantástica, ela consegue fazer harmonia de voz. Casamos tem uns quatro meses e agora que estamos vivendo uma vida mais presente”.