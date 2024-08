Luciano Huck relata momento de pânico durante ataque na Ucrânia

comunicador está no país para uma entrevista com o presidente Volodymyr Zelensky - (crédito: Instagram Luciano )

O apresentador Luciano Huck usou as redes sociais, nesta quarta-feira (28), para relatar momentos de tensão que passou durante uma viagem à Ucrânia. O comunicador está no país para uma entrevista com o presidente Volodymyr Zelensky.

"Nesta segunda, a Ucrânia sofreu o mais duro bombardeio desde o início da invasão russa. Eu estava lá, acomodado em um abrigo anti-aéreo na capital, Kiev, enquanto tudo acontecia. Foi uma das madrugadas mais tensas da minha vida."

"O que me levou até a Ucrânia foi o desejo de conhecer a terra de meus antepassados, ver de perto as barbaridades da guerra e escutar com atenção as pessoas que vivem esse conflito. Poucas horas depois do ataque de mísseis e drones, eu tive o privilégio de conversar com o presidente Volodymyr Zelensky sobre sua vida, liderança, perspectivas de um acordo de paz e a relação com o Brasil."

"Hoje um trecho dessa entrevista sai no jornal O Globo. A íntegra fará parte de um documentário no Globoplay, em breve", escreveu ele. Nas redes sociais, os internautas criticaram e questionaram a ida do famoso ao país.

"Se acha demais. Quem é ele na fila do pão, para vir falar de Lula? E esse presidente da Ucrânia? Tá sem ter o que fazer? O que tem a ver a Ucrânia com entrevista para Luciano Huck?", indagou um usuário. "Esse não sabe o que fazer pra lacrar", disse outro.