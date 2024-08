No Gringa Cast, cantora Anna Luiza expressa desejo de cantar com Ivete Sangalo: "referência"

Durante a entrevista, Anna Luiza destacou a importância da artista em sua trajetória musical.

"Meu sonho é cantar com a Ivete, dar uma palhinha, cantar duas frases com ela. Se isso acontecer, acho que vou travar, porque ela é uma grande referência para mim. No dia em que eu tirar uma foto com essa mulher, vai ser uma realização”, afirmou Anna Luiza.

Anna Luiza começou sua trajetória musical ainda na infância, aos 3 anos de idade, ao lado de seu pai, Peinha do Cavaco, músico que sempre foi sua grande referência. Aos 16 anos, iniciou sua carreira em bandas nordestinas, participando dos maiores eventos da região. Com 18 anos de carreira, a cantora se consolidou como uma das referências nas melhores casas noturnas de São Paulo, com a meta de expandir sua presença nacionalmente.

Anna Luiza já foi convidada por Wesley Safadão para integrar o Forró da Curtição e, posteriormente, por Frank Aguiar para sua banda, o que resultou na mudança para São Paulo. Em 2014, Anna Luiza optou por seguir carreira solo, tornando-se uma das principais vozes femininas do forró. Para 2024, ela promete muitas novidades com seu novo projeto.