5ª edição do Festival Taregar 2024 vai movimentar Águas Claras

Uma celebração única da gastronomia ao ar livre está prestes a acontecer em Águas Claras, com o Festival Taregar 2024, que chega à sua 5a edição, prometendo ser o maior evento de churrasco já realizada em um dos bairros mais vibrantes da cidade. Com data marcada para o dia 14 de setembro, das 13h30 às 21h, o festival ocorrerá na extensão do Parque Central de Águas Claras.

Desde sua estreia em 2020, o Festival Taregar tem se destacado como um evento premium para os amantes de churrasco, reunindo em suas quatro edições anteriores mais de 6 mil entusiastas da boa carne e da culinária ao ar livre.

Idealizado por quatro sócios apaixonados pela arte do churrasco, o evento cresceu e se tornou uma referência no calendário gastronômico da região Centro-Oeste.

O que esperar do Festival Taregar 2024?

Com mais de sete horas de OPEN BAR e OPEN FOOD, o Festival Taregar oferece uma experiência completa e inesquecível. Nesta edição, o público poderá desfrutar de nove estações de proteína, cada uma dedicada a cortes especiais preparados por alguns dos melhores churrasqueiros da região. Entre as opções, estão:

Burger do Vila Tarêgo

Shoulder

Fraldinha com Choripan

Ancho/Chorizo com farofinha

Costela de Chão com purê de abóbora cabotiá

Leitoa de Chão com legumes no varal

Panceta e Linguiça no Varal

Costelinha Suína com batata bolinha

Cupim com um delicioso arroz carreteiro

Brisket

O Open Bar incluirá uma ampla seleção de chopp, destilados, água com e sem gás, refrigerantes, soda italiana e ativações de cerveja e shots, garantindo que o público tenha uma experiência completa.

Além das delícias gastronômicas, o evento contará com uma programação musical diversificada, com bandas ao vivo e DJs, criando o clima perfeito para um dia de diversão e convivência em um ambiente acolhedor e festivo.

Ingressos

Os ingressos para o Festival Taregar 2024 já estão à venda, com preços a partir de R$ 240 a meia-entrada. Você pode garantir sua participação online, no site Sympla, e fisicamente diretamente no Vila Tarêgo, o ponto de venda oficial do evento.

Lembrando que, para garantir a meia-entrada, é necessário doar 1kg de alimento não perecível no momento da compra.