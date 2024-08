Tonzão leva o funk brasileiro para a Europa em turnê internacional e festa a bordo na Suíça

Após lançar sua primeira turnê solo na Europa em junho deste ano, Tonzão tem sido requisitado constantemente, com novos shows e apresentações surgindo em sua agenda.

A turnê, que começou em junho e se estenderá até o final de outubro, inclui apresentações em países como Portugal, Suíça, Reino Unido e Itália. Além dos shows em importantes cidades europeias, Tonzão participará de uma festa a bordo de um barco na Suíça no dia 31, prometendo levar a energia vibrante de seus hits e o carisma que o tornou um ícone do funk carioca para novos públicos, consolidando ainda mais sua presença no cenário musical internacional.

"Estou vivendo um dos momentos mais especiais da minha carreira. Levar o funk, que nasceu nas comunidades do Rio, para outros países é um sonho realizado. É incrível ver como a nossa música conecta pessoas em diferentes partes do mundo. Estou muito animado para encontrar os fãs internacionais e mostrar a força do nosso som," afirma Tonzão Chagas, sobre essa nova fase.

Criado na comunidade da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, Tonzão ganhou notoriedade nos anos 2000 com Os Hawaianos, grupo que conquistou o Brasil com suas coreografias e batidas únicas. Após um período de pausa, ele se reinventou ao investir na carreira religiosa e lançou o "passinho" gospel, unindo o funk à sua fé.