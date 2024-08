Ex-moradora de rua, Anna Teles revela que vai contar sua história em livro em 2025

Anna Teles contará em detalhes sua trajetória extraordinária de ex-moradora de rua a empresária milionária do setor de beleza. “Ninguém acredita que hoje sou dona de um império de beleza”, revela Anna, que já faturou mais de R$ 4,8 milhões em 2023 e continua expandindo seus negócios.

Anna passou por uma infância e adolescência repletas de desafios, incluindo abusos sexuais que a forçaram a deixar sua casa aos 15 anos e viver nas ruas do Pelourinho, em Salvador. Durante esse período, começou a fazer tranças para sobreviver e, aos poucos, transformou essa habilidade em um negócio que hoje é referência no mercado de cabelos crespos e cacheados. "A vida na rua é extremamente perigosa, então, para não ficar sozinha, aprendi a vender", conta ela, destacando que a prática foi sua saída para evitar o envolvimento com drogas ou prostituição.

Foi durante seu tempo nas ruas que Anna conheceu seu atual marido, que a incentivou a ver o potencial de seu trabalho como algo muito maior. "Quando conheci meu esposo, ele me mostrou que o que eu fazia era um verdadeiro negócio", relembra. A partir desse ponto, Anna começou a ensinar outras mulheres de sua comunidade as técnicas que desenvolveu, promovendo seu trabalho inicialmente por meio do boca a boca e, depois, através das redes sociais.

O sucesso, no entanto, não veio sem desafios. Após uma parceria de negócios mal-sucedida, que resultou em um prejuízo de mais de R$ 40 mil, Anna decidiu investir em produtos voltados especificamente para cabelos crespos e cacheados, percebendo uma lacuna no mercado. "Percebi que o mercado carecia de produtos para o nosso tipo de cabelo", explica.

A pandemia de COVID-19 foi um marco para seu negócio, quando a mudança de foco da loja física para o e-commerce permitiu uma expansão significativa. "Naquele período, a transição da loja física para o online fez toda a diferença", afirma Anna, que atualmente atende clientes de todo o Brasil.

Com uma visão ambiciosa para o futuro, Anna planeja se aposentar em cinco anos, mas continua focada em expandir seu império da beleza, com a meta de alcançar 149 milhões de pessoas com cabelos crespos e cacheados em todo o país. Seu livro, que promete ser uma leitura inspiradora, deverá explorar todas essas fases de sua vida, desde as dificuldades nas ruas até a construção de uma carreira de sucesso.