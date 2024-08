Filho de Deolane dirige sem habilitação e carro da mãe é apreendido

"Que papelão!" A polícia apreendeu o carro de luxo da influenciadora, na última quarta-feira (28). O veículo, avaliado em três milhões de reais, estava com o filho dela,, que não possui habilitação.

Na ocasião, o jovem foi abordado enquanto dirigia pelo bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O carro original é vermelho e consta como tal nos registros oficiais. No entanto, Deolane envelopou o veículo na cor roxa.

A diferença entre a cor registrada e a cor do carro levou à apreensão do automóvel. Contudo, o filho de Deolane prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado em seguida. O veículo permanece apreendido no pátio da polícia até regularização das pendências documentais relacionadas ao envelopamento.

Nas redes sociais a loira surgiu nos stories, aparentemente, abalada e comentou sobre o desafio de ser mãe: "A missão mais difícil da vida é ser MÃE". O desabafo veio logo depois da apreensão do automóvel luxuoso da advogada.