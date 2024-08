Festival Só Track Boa chega a Belo Horizonte com três palcos, local inédito e line-up completo

A Só Track Boa está de volta a Belo Horizonte, e desta vez em um novo local. No dia 14 de setembro, o Mega Space será o palco desta edição, que vai ser a maior e mais completa já realizada na cidade.

Com uma estrutura inédita, dando sequência ao modelo que se iniciou no festival de São Paulo, a STB trará três palcos, cada um com uma proposta única e repleta de diversidade sonora, incluindo o sucesso LuvLab.

Misturando figuras conhecidas do público, artistas muito aguardados, e heróis locais, a Só Track Boa terá o palco OCA - estreando em BH - com shows de Adam Beyer, ARTBAT, e Vintage Culture, que fará um b2b exclusivo com Illusionize.

Já o palco NSD terá o b2b especial entre Adam Beyer e Vintage Culture, além de sets de Mochakk, Victor Lou e muitos outros. O palco LuvLab será dedicado à valorização do cenário local, destacando artistas conhecidos da música eletrônica de Belo Horizonte e dando espaço para a força do funk.