KVSH lança parceria com Seu Jorge em remix de 'Tive Razão'

A dupla se uniu com o jovem DAVM para um remix de ‘Tive Razão’, música lançada em 2004 e que recebeu um outro olhar.

A nova versão da obra combina a sonoridade de KVSH com elementos e vocais autênticos da cultura brasileira, inclusive na capa do single, que faz referência às curvas e cores do país, criando uma fusão entre o House nacional e a voz inconfundível do cantor carioca.

"Fazer um remix oficial para o meu ídolo é uma sensação inexplicável. Quando o convite do Seu Jorge chegou, lembrei na hora de um jovem produtor da minha comunidade que havia me dito que era um grande fã do meu trabalho e de tudo que o Brazilian House representa atualmente para a cena eletrônica. Juntar todo mundo para essa colaboração era a maneira perfeita de fazer o som que eu sempre sonhei e ajudar alguém que esteja no início da caminhada", afirmou.

Para uma tarefa de tamanha importância, o DJ precisava de um companheiro à altura, e nada melhor do que colocar uma “cria” da Lemon Drops, a sua gravadora, ao seu lado.

“Tive Razão é uma grande conquista para mim, uma collab com o KVSH e o Seu Jorge, dois nomes gigantes da música brasileira. Espero que todos gostem tanto quanto eu gostei do resultado”, disse DAVM.

A collab com Seu Jorge é mais um dos remix de KVSH que resgata clássicos da música brasileira. Antes, o DJ já tinha participado de relançamentos ao lado de nomes como Natiruts, em “Sorri, Sou Rei”, Gilsons, com “Várias Queixas”, e Alceu Valença, na nova versão de “La Belle de Jour”.

A nova “Tive Razão” chega em todas as plataformas de streaming musical nesta sexta-feira (30).