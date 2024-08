Em ascensão no mundo da música, Giana explica escolha pelo ritmo pop

A cantora e compositora Giana Margraf Althaus, mais conhecida apenas como Giana, tem chamado cada vez mais atenção no mundo da música. No Spotify, ela soma mais de 10 mil ouvintes mensais, graças a hits de sucesso como 'Vai e Vem', 'Stuck Into This', 'Disco Arranhado', entre outros.

Em entrevista à coluna de Mariana Morais, do Correio Braziliense, ela falou sobre em que momento da sua vida, ela decidiu seguir carreira como cantora. E também sobre como mesmo tendo feito muitos vídeos no sertanejo, decidiu seguir carreira no estilo pop.

"Eu fazia muitos vídeos no sertanejo mesmo, inclusive eu fui reconhecida nesse universo do sertanejo e do forró por causa de um vídeo tocando bateria, e isso foi maravilhoso porque eu consegui muita visibilidade. Foi aí que tudo começou. Só que eu fui me permitindo entender que não é porque eu fui reconhecida nesse meio que eu precisaria me manter nesse meio. Mas foi muito difícil pra mim, porque eu tinha a faca e o queijo na mão", afirma Giana.

"Eu entendi que o gênero musical que hoje no Brasil mais me acolheria como artista, e que melhor entenderia o que eu quero fazer e trazer nas composições, nas melodias e nas performances, seria o pop. Então teve um dia que eu decidi: eu sou pop, não vou tentar enganar ninguém. O que eu mais quero e sempre quis desde criança, desde que eu ficava na frente da televisão cantando junto com a Adele, é ser uma artista pop", completa a artista.

Giana, de 24 anos, tem sido apoiada por inúmeros artistas e teve inclusive seu potencial reconhecido por lendas da música, como a rainha Marília Mendonça, e até mesmo nomes internacionais como os popstars Billie Eilish e Teddy Swims, que notaram seu talento por meio das redes sociais.

Giana mergulha no pop em primeiro single de sua nova era

Giana inicia uma nova fase de sua vida e de sua carreira nesta quinta-feira, 29, ao divulgar o single 'Me Deixa Viver', que já disponível em todas as plataformas de áudio. Este é o primeiro de uma série de lançamentos previstos para os próximos meses, em que Giana mostra toda a sua autenticidade e versatilidade musical.

A faixa, embora predominantemente pop, se destaca pela incorporação de referências de R&B e blues, criando uma atmosfera única em que Giana versa sobre liberdade, busca por independência e autoafirmação. Com produção de Matheus Stiirmer e participação do coral One Service, 'Me Deixa Viver' traz uma poderosa combinação entre a voz potente da artista paranaense com uma melodia cativante.

“É o meu primeiro single depois de muito tempo, e tem exatamente o que a galera que me acompanha gosta de ver, priorizei isso”, afirma Giana sobre a escolha do single para inaugurar sua nova era. “Eu sinto que agora é o momento em que posso finalmente mostrar o que vim criando esse tempo todo. Vou poder mostrar minha música, meu estilo e minha verdade, e estou super empolgada”, completa.