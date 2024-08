Marido de Thayse Teixeira se emociona com a chegada do pequeno Leo

A influenciadora digital e empresária Thayse Teixeira (37) deu à luz Leozinho, como é carinhosamente chamado, na manhã desta sexta-feira, 30, no Hospital e Maternidade Santa Maria, em São Paulo. O bebê é fruto do casamento ex-Fazenda com o empresário Leonardo Meireles.

Leonardo Meireles conta que o bebê veio ao mundo trazendo muita alegria para toda a família. Inclusive, a comemoração é dupla! Leo deu o ar das graças no mesmo dia do aniversário do papai. "Alegria e muita gratidão", celebra.

Leonardo Meireles não esconde tamanha felicidade: “Dia 30 de agosto de 2024. Leonardo Nunes Meireles Filho, Leozinho, nasceu. Muita alegria e muita gratidão! Estamos muito felizes, principalmente pelo fato também de, coincidentemente, ele vir no dia do aniversário do papai. Então, a benção é dupla. Somente gratidão”.

“A família está feliz. A Thayse e todo mundo estão bem. O Bernardo e Maria Teresa estão supereufóricos; e a gente não vê a hora de estar todo mundo em casa. Em breve, a gente vai receber alta. Leozinho é lindo. Deus é bom o tempo todo”, continua o papai coruja, emocionado.

Juntos desde 2018, Thayse e Leonardo também são pais de Maria Teresa (3). Bernardo (12) é o primogênito da influenciadora, fruto de relacionamento anterior.

A família fez a mudança de Fortaleza para São Paulo recentemente. E durante a gravidez, Thayse enfrentou desafios, incluindo internações, devido a uma pneumonia causada pela oscilação climática e, na reta final da gravidez, com dores de cabeça e febre. Apesar das dificuldades, ela se recuperou plenamente, continuou a produzir seu conteúdo diário de vídeos para suas redes sociais e cuidou pessoalmente dos preparativos para a chegada de Leozinho.

Foto: Divulgação