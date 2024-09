Thais Carla não perdoa: processa Danilo Gentili por gordofobia

A dançarina e influenciadora Thais Carla decidiu entrar, mais uma vez, na Justiça contra o apresentador Danilo Gentili por gordofobia. Este já é o segundo embate judicial entre eles em dois anos.

A influenciadora pede que o apresentador se retrate nas redes sociais, além de reivindicar uma indenização no valor de R$ 15 mil. O processo está tramitando no Tribunal de Justiça da Bahia, de acordo com informações do F5, da Folha de S. Paulo.

Na última quarta-feira (27/8), houve uma tentativa de encerrar o caso sem a necessidade de judicialização, mas sem sucesso. Apesar de ainda não haver previsão do julgamento em primeira instância, Thais pede que Danilo resolva esta situação o mais rápido possível.

A dançarina acusa Gentili de zombar de sua aparência física em publicações nas redes sociais, o que gera ataques a ela. Thais ainda afirma que é alvo constante de comentários maliciosos do apresentador há cinco anos. Em 2022, Danilo Gentili precisou apagar fotos da influenciadora por conta de liminar.

“A liberdade de expressão não pode se tornar subterfúgio e ensejar por consequência em agressões e insultos direcionados a outra pessoa de maneira deliberada e constante”, dizem os advogados de Thais Carla na ação, conforme o F5.

Foto: Reproducao / Redes Sociais