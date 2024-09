Mani Rego chora ao expor detalhes de término com Davi Brito

A Mani Rego foi às lágrimas após relembrar dos últimos momentos que viveu ao lado do ex-BBB, Davi Brito. Durante uma entrevista concedida ao programa "Domingo Record", que foi ao ar no último domingo (1º), a cozinheira informou detalhes sobre o polêmico término com o baiano.

"Foi muito difícil ver aquilo, foi muito duro ouvir aquelas palavras. Eu acho que deixei de fazer parte dos planos dele. Porque, em tão pouco tempo, eu conseguia ver amor no olhar", iniciou ela. Em seguida, Mani foi questionada sobre quem teria terminado a relação: "Ele terminou a relação", respondeu ela.

A influenciadora ainda esclareceu sobre um suposto contrato que ela teria fechado sem o consentimento do baiano, e ele não teria gostado. Na ocasião, Mani informou que não houve contrato. "Não houve contrato, eu nunca levei documento nenhum. De muitas mentiras que falaram sobre mim, essa foi uma delas", disse ela.

Por fim, Mani contou que até mesmo a família sofreu ataques: "Ele deixou as pessoas acreditarem nessa história. Isso mexeu muito comigo. As pessoas me acusaram, acusaram a minha família, de que eu teria feito um plano para tirar dinheiro dele", finalizou.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a respeito do imbróglio entre o ex-casal: "Ele e todos ao redor dele vivem um mundo de mentira", disse um usuário. "No final quem ganhou o maior prêmio foi ela, o livramento", disparou outro. "Ele foi 171 e o povo acreditou", opinou outro.