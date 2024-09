"Domingaço" estreia na RedeTV!

A partir do domingo, dia 15/09, o público brasileiro poderá conferir a estreia do programa "Domingaço", uma produção inovadora e nostálgica, que promete resgatar a essência dos bons tempos da televisão aos domingos. Com transmissão simultânea pela REDE TV e REDE BRASIL de Televisão, o programa, que vai ao ar das 12h45 às 14h00, é uma aposta certeira para toda a família, com atrações que agradam a todas as idades.

Sob a liderança do jornalista e empresário Rafael Cândido, dono do programa, e ao lado de Camila Silveira, sua braço direito, o "Domingaço" chega para consolidar-se como um dos principais entretenimentos dominicais. Camila Silveira, já conhecida e respeitada na REDE BRASIL por seu trabalho em desenvolvimento empreendedor, traz sua expertise e carisma para agregar ainda mais valor ao projeto.

Produzido pela RC Negócios & Serviços LTDA em parceria de transmissão com a REDE TV, o "Domingaço" promete não apenas diversão, mas também emoção e informação. Com um cenário de última tecnologia e a participação ativa dos telespectadores, o programa oferece uma experiência interativa e moderna.

A apresentação fica por conta da influenciadora Bella Falconi, conhecida por seu estilo carismático, com o apoio de Rafael Cândido. Além disso, o programa contará com a irreverência da dupla Thália Bombinha, interpretada pelo ator Jansen, e Lucas Bomtalvão, um ícone da internet. Para completar o time, Celeste Zeminian, figura tradicional da televisão brasileira, que já brilhou em programas como Telesena, Roletrando, e Show de Calouros, traz sua experiência para o palco.

O "Domingaço" trará quadros fixos que certamente prenderão a atenção do público, como "Desafio 90 Dias para Emagrecer", "Minha Vida, Minha História", e "Deu no Que Deu". Com essas atrações, o programa busca não apenas entreter, mas também inspirar e emocionar seus telespectadores.

Com transmissão pela REDE TV, a quinta maior emissora do país, que alcança mais de 43 milhões de telespectadores diariamente pela TV aberta e mais de 250 milhões mensalmente pelas plataformas digitais, e pela REDE BRASIL, a quarta maior emissora do Brasil com uma audiência de mais de 140 milhões de telespectadores, o "Domingaço" promete ser um sucesso de público e crítica.

Prepare-se para uma tarde de domingo repleta de boas memórias, entretenimento de qualidade e muita diversão. O "Domingaço" chegou para ficar, e você não vai querer perder!