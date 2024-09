Influenciador e mestre chocolateiro revela a fórmula perfeita de chocolate sem açúcar

Paulo Kopenhagen Goldfinger hoje assina todas as receitas sem adição de açúcares da GoldKo, marca cujo nome foi formado pela união dos dois sobrenomes da família. Família essa com uma herança rica em história e paixão pelo chocolate desde 1925, quando os avós de Paulo migraram da Letônia para o Brasil e fundaram uma das mais tradicionais marcas de chocolate do Brasil.

Depois de mais de 20 anos afastado do mercado, ele retorna com sua missão renovada: criar chocolates que proporcionem felicidade sem culpa. Ao lado de seus filhos Gregory e Chantal, uma nova geração de chocolateiros, Paulo fundou a GoldKo, uma marca que promete revolucionar o mercado de saudabilidade, mantendo o compromisso com a qualidade e o sabor que sempre marcaram sua carreira.

Com mais de 50 anos de expertise na criação de receitas, Paulo conseguiu o que parecia impossível e após anos de testes chegou na fórmula do chocolate saudável que preserva todas as melhores qualidades de um chocolate tradicional: o sabor e a textura cremosa. Foi a partir daí que ele se tornou especialista em desenvolver os mais variados produtos sem adição de açúcares e hoje assina as receitas exclusivas de todo o ecossistema de indulgência saudável da GoldKo.

"A criação de chocolates é uma arte que está no DNA da minha família há gerações. Com a GoldKo, queremos levar essa tradição adiante, inovando e oferecendo produtos que atendam às necessidades do consumidor moderno", afirma Paulo Kopenhagen Goldfinger.