Após viralizar com conteúdo literário, Ricardo Villardo marcará presença na Bienal: "Um sonho realizado"

Ricardo Villardo, ex-participante do reality show “A Grande Conquista”, vive um novo momento em sua carreira. Depois de viralizar com vídeos de humor sobre literatura e o hábito da leitura no TikTok e no Instagram, ele agora vai marcar presença na a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece no Anhembi.

No dia 7, o ator e influenciador estará no estande da VR Editora. E no dia 12 no estande do grupo Ler Editorial com a autora Jana Perla e outras autoras do grupo, para uma tarde de autógrafos.

"Assim que começamos a criar conteúdo sobre livros, eu falei que o objetivo era ir à Bienal. E graças a Deus, deu certo. Temos credenciais para todos os dias, farei parte de uma tarde de autógrafos com a autora querida Jana Perla e participarei do stand da VR Editora. Estou muito feliz e ansioso, pois será minha primeira vez na Bienal. Um sonho realizado. A ideia é ir todos os dias para aproveitarmos ao máximo", conta.

Logo na semana seguinte, ele irá realizar “Ressaca da Bienal com Ricardo Villardo”, no sebo Pura Poesia. No evento, Villardo vai receber as autoras Jana Perla, Mila Mello e Livia Brigone para autografar seus livros. Além disso, haverá música ao vivo, o lançamento de sua linha de camisetas inspirada no universo literário e muito mais.

"É uma mistura de felicidade por estar realizando um evento tão sonhado. Mas que dá um certo medo de que algo saia errado (risos). Mas estamos trabalhando muito para que dê tudo certo.

Será um dia cultural e divertido, com Chorinho, presença das autoras Jana Perla, Mila Mello e Lívia Brigoni, oficinas de figurino, e muito mais. Estamos convidando outros autores para fazer parte desse momento e espero de coração que eles aceitem (risos)", finaliza.