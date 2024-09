Jurada do 'Canta Comigo', Thais Kiwi lança single 'Quer Sair Pra Dar Uma Volta'

Finalista do “The Four Brasil” e jurada do "Canta Comigo", Thais Kiwi lança na quinta-feira, 5 de setembro, nas plataformas de áudio o single "Quer Sair Pra Dar Uma Volta". A faixa promete trazer uma mistura única de brasilidade com um xote bastante intimista, daqueles para dançar bem agarradinho.

Composta por Thais e gravada em parceria com Mariá Pinkusfeld, a música traz dois pontos principais: duas vozes femininas que se entrelaçam durante a canção e um convite para aflorar o imaginário de quem ouve, podendo ser interpretada de formas diferentes.

Seja um encontro ou um reencontro, ou algo que poderia ou não acontecer. “Quer Sair Pra Dar Uma Volta”, como o próprio sugere, é uma pergunta que não foi feita, e toda a letra gira em torno da subjetividade. O single contará com um lyric vídeo no YouTube.

"Gosto de me aventurar por gêneros musicais diferentes, não costumo controlar muito o que eu componho, vou deixando sair do jeito que vier, e eu posso dizer que esse é o meu segundo Xote, o outro está no EP “Depois da Chuva”. Foi muito legal dividir uma composição minha com uma artista que admiro tanto! Sempre achei que poderia ficar legal na voz da Mariá, e com certeza ela trouxe um toque super especial pra esse som!”, diz Thais.

Mariá destaca a parceria com a artista: "Quando Thaís me convidou pra gravar essa canção, eu fiquei lisonjeada demais!!“Quer sair pra dar uma volta” me trouxe um frio na barriga de quando a gente se apaixona e faz de tudo pra ter um noite inesquecível. É puro frescor e delícia! Agradeço por dividir a interpretação com essa mulher tão talentosa".