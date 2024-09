Luka, dona do hit "Tô Nem Aí," Fala sobre mudança para os EUA em entrevista para Podcast

Luka se apresentou no Brazilian Day em Nova York no último final de semana e, durante o programa, conversou com Ray pelas ruas da cidade sobre sua carreira, a recente mudança para os Estados Unidos, e esclareceu alguns boatos.

"Foi incrível poder caminhar pelas ruas de Nova York e conversar com a Luka. Ela tem uma energia contagiante e uma história de vida que inspira. Compartilhar esses momentos com ela foi uma experiência única," comentou Renato sobre a gravação.

Nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Luka ganhou destaque nacional em 2003 com a música "Tô Nem Aí," que fez sucesso na trilha sonora da novela Malhação. Sua carreira começou a decolar após uma aparição marcante no programa Fantástico em 2002, o que chamou a atenção de produtores e a lançou para o estrelato. Desde então, Luka continua ativa na cena musical e compartilha suas experiências durante a entrevista que vai pro ar dentro dos próximos dias.

"A Luka é uma artista que marcou uma geração inteira com 'Tô Nem Aí' e continua sendo uma referência na música brasileira. O que mais me impressionou foi a sua humildade e paixão pela música, mesmo tantos anos depois," acrescentou.